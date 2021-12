Öykü Karayel Kaderimin Oyunu'nda canlandıracağı Asiye'yi anlattı

Star’ın yeni dizisi Kaderimin Oyunu bu akşam başlıyor. Başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak’ın yer aldığı Kaderimin Oyunu’nda ‘Asiye’ karakterini canlandıracak olan başarılı oyuncu Öykü Karayel, rolü ile ilgili merak edilenleri anlattı.



Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, Yapımını NGM Medya’nın üstlendiği ‘Kaderimin Oyunu’nun yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme alıyor.



"HER GÜN YANIMIZDAN GEÇEN BİR KADININ ÖYKÜSÜ"



Kaderimin Oyunu’nun başrol oyuncularından Öykü Karayel, rolünü ve yeni projesini anlattı. Öykü Karayel, “Kaderimin Oyunu’nda aslında bazen hashtag’e sığdırmaya çalıştığımız bazense her gün yanımızdan geçen bir kadının, Asiye’nin öyküsü var. Yaşadığı her şeye rağmen tek başına dimdik durmaya çalışıyor. Kaderimin Oyunu, Asiye’nin bu yönünü o kadar güçlü vurguluyor ki; bence onu farklı kılan da en azından benim için bu tarafı” dedi.



"ASİYE TRAJEDİDEN SONRA HER ŞEYE SIFIRDAN BAŞLIYOR"

Okuma provalarının ardından çekimlere çok hızlı bir şekilde önce Amasya başladıklarını hemen sonrasında ise İstanbul’da devam ettiklerini belirten Karayel, canlandırdığı diğer rollerden Asiye’yi nelerin ayırdığını ise şöyle anlattı:

“Spesifik bir ayrım yapamam. Sonuçta canlandırdığımız her karakter bir öncekinden tabii ki farklı oluyor. Biz değiştiğimiz için yorumlamamız da değişebiliyor. Ama Asiye’nin gücünü gerçekten kendi yüreğinden çıkarması onu genel anlamda farklı kılıyor.”



Güçlü, pes etmeyen, yaralarının altında ezilmeyen bir kadın olarak Asiye’yi tarif eden Öykü Karayel, Kaderimin Oyunu'nda izleyiciyi nelerin beklediğini ise şu sözlerle ifade etti:

“Kaderimin Oyunu, mutlu bir ailesi ve çok aşık olduğu bir eşi olan Asiye’nin kendini bir anda kocası Cemal’in terk etmesiyle birlikte ve karşılaştığı trajik bir olayla yüzleşmesinin ardından yaşadıklarını anlatıyor. Onun için hiçbir şey artık eskisi gibi değil. Hatta sıfırdan başlaması gerekiyor her şeye. Tam da bu noktada Cemal yepyeni biri olarak hayatına giriyor. Ve tabii Mahir adlı yepyeni bir adamla yolları kesişiyor” dedi.



Kaderimin Oyunu nefes kesen hikayesi ile bu akşam saat 20.00’de Star’da.