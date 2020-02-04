Oyuncu Adnan Koç'a 16 yıl 8 ay hapis cezası

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Şeyhmuz Koç katılırken, yine tutuksuz yargılanan diğer sanıklar katılmadı. Sanıklar ve müşteki polislerin avukatları da duruşmada hazır bulundu. Söz alan müşteki polislerin avukatları, savcının sanıkların cezalandırılması yönündeki mütalaasına katıldıklarını belirterek sanıkların tutuklanmasını talep ettiler.



Davaya katılan Şeyhmuz Koç, olay yerine gittiğini belirterek, "Ben olay yerine gittiğimde kavgaya karışmadım. Hiçbir eyleme katılmadım, beraatimi istiyorum" dedi. Bazı sanıkların Avukatı Yılmaz Abuşoğlu, olayın davada müşteki olan memurların davranışları nedeniyle meydana geldiğini savundu. Müvekkillerinin olayın başında cezalarını aldığını savunan Abuşoğlu, "Dövüldüler, kolları kırıldı. Müşteki memurlar narkotikte göreve yeni başlayan memurlardır. Deneyimleri azdır. Basına karşı mahcubiyetlerini örtmek için böyle bir senaryo yazdılar. İş o yüzden buraya kadar geldi. Müvekkillerimin beraatine karar verilmesini istiyorum" dedi.



ADNAN KOÇ 16 YIL 8 AY CEZA ALDI



Aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Adnan Koç ve kardeşi Ahmet Koç'u, müşteki polislere yönelik eylemlerinden dolayı, "Kasten yaralama", "Kamu görevlisine hakaret", "Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından suçlu buldu. Mahkeme, Adnan ve Ahmet Koç'u bu suçlardan 16'şar yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı.



Adnan Koç'un diğer kardeşi Mehmet Hayri Koç ise, "Kasten yaralama", "Kamu görevlisine hakaret", "Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Mala zarar verme" suçlarından 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adnan Koç'un akrabası Şeyhmuz Koç ve Mehmet Pınarbaşı da, "Kamu görevlisine hakaret" ve "Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

