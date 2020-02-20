Oyuncu Ahmet Kural'dan trafik kazası sonrası ilk açıklama

Üsküdar Altunizade'de 3 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin ünlü oyuncu Ahmet Kural'a ait olduğu öğrenildi.

1.85 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI



Kazada bir kişi yaralanırken, Ahmet Kural'ın 1.85 promil alkollü olduğu iddia edildi. Yaralı ise Üsküdar'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı..

Ahmet Kural, emniyet çıkışında herhangi bir açıklama yapmadı

6 AY EL KONULDU



Kazanın ardından Ahmet Kural Çengelköy Polis Merkezi'ne getirildi. Burada alınan ifadesinin ardından Kural'ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu ve trafik cezası kesildi. Kural, işlemlerinin ardından polis merkezi önüne gelen taksiye binerek buradan ayrıldı.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK"



HaberTürk'ün haberine göre; 37 yaşındaki oyuncu daha sonra evine giriş yaparken görüntülendi. Kazayla ilgili, "Yapacak bir şey yok" diyen Kural, ehliyetle ilgili sorulara da "Sıkıntı yok ehliyetim bende” diye cevap verdi. Kural'ın açıklaması kafaları karıştırsa da ehliyetin Emniyet Müdürlüğü'ne verilmese de iptal edilebildiği biliniyor.



KAMU DAVASI AÇILACAK



Öte yandan 1.00 promilden fazla alkollü olduğu için Kural'a, TCK'nın 179. maddesi gereği trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan kamu davası açılacak.