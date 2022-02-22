Oyuncu Aslı Omağ corona virüsü yendi

'Kalk Gidelim', 'Papatyam', 'Bizim Köyün Şarkısı', 'Seni Seviyorum Adamım' gibi birçok projede rol alan Aslı Omağ (52), geçtiğimiz haftalarda corona virüse yakalanmıştı. Testi pozitif çıkan ünlü oyuncu, hastanede tedavi görüyordu.

Hastalığı atlatmayı başaran Omağ, konuyla alakalı Instagram hesabından açıklama yaptı. Sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran Aslı Omağ, bu süreçte kendisine destek olan sevenlerine teşekkür etti.

"BU SÜRECİ HEP BİRLİKTE AŞTIK"

KOAH hastası olan annesiyle aynı dönemde hastaneye yatan oyuncu, "Öncelikle, bu zor geçen hastane sürecimde yanımda olan, beni ve annemi bir an yalnız bırakmayıp soran, sevgilerini yollayan kıymetli ve çok değerli takipçilerim; sayenizde hep birlikte bu zorlu süreci aştık. Daima birlikte daha da iyi ve güzel günlerde bir arada olacağız. Sizlerle yine ekranlardan ya da yaşamın herhangi bir kesitinde karşılaşacağız, sohbet edeceğiz. Hepinizin o güzel yüreklerine, gönderdiğiniz tüm niyetlerinize, dileklerinize, dualarınıza tek tek çok teşekkür ederim" dedi.



Takipçilerinden Omağ'a çok sayıda, "Geçmiş olsun" mesajı yağdı.