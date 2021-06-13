Oyuncu Çiğdem Batur'un tacizci isyanı

Oyuncu Çiğdem Batur, yıllar önce kendisini taciz eden kişi tekrar ortaya çıkınca isyan etti. Sosyal medya hesabından seslenen Batur, "Bu şahsın ceza alması için canla başla uğraşacağım" dedi.

Yaşadığı korkuyu sosyal medya hesabından anlatan Batur, şunları söyledi:



"4-5 sene önce benim bir davam vardı. Birçoğunuz biliyor. Bilmeyenler için de tekrar söylemek istiyorum. Bu bir sapık davasıydı. İsmi Erdinç olan şahıs gerek mesaj ve aramayla beni, ailemi ve çevremi taciz etti. Daha sonra işi ilerletip evime çiçekler ve benzeri bir takım hediyeler yolladı. Tiyatro oyunumun hepsine bilet alıp, Twitter'da, 'Şu koltukta oturup, seni izliyorum, gözüm üzerinde' yazdığı taciz mesajlarıyla o dönem dava açmıştık. Daha önce herhangi suçu işlemediği için cezası ötelenmişti. 4-5 yıl içinde hiç tepki vermediğimiz ve tevazu gösterdiğimiz için kendini daha bir hak sahibi gibi gördü taciz konusunda... Beni, ailemi ve arkadaşlarımı arıyor. Benimle alakalı endişeli bırakıyor. Bu davanın peşine bırakmayacağım. Ben ve benim gibi kadınlar, sen ve senin gibi sapıklarla hayatı boyunca uğraşmak zorunda kalıyor. Buna göz yummayacağım. Sizin gibi sapıklara tepki göstermedikçe ve siz ceza almadıkça maalesef bu ülkede kadına şiddet ve kadına ölümleri her geçen gün daha fazla artıyor. Cesaretin varsa bana yazdığın mesajları bu videonun altına aynı özgüvenle yazsana... İşte o iş öyle olmuyor. Bu işin arkasındayım. Bu şahsın ceza alması için canla başla uğraşacağım"

ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?

38 yaşındaki Çiğdem Batur, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun. Batur, 2000-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi - Grup Mimus Tiyatro Topluluğunda oyunculuk yaparak sanat hayatına başladı. Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, diksiyon, spikerlik, sunuculuk eğitimi, Sanat Akademi - tiyatro ve oyunculuk eğitimi, Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, seslendirme eğitimleri aldı.



2004 yılında ART televizyonunda "Alışveriş Çantası" adlı bir programın sunuculuğunu yapan sanatçı, TRT'de çeşitli programlarda sunuculuk, oyunculuk, program ve yönetmen asistanlıkları görevlerinde bulundu. Bir kısa film deneyimi olan Batur, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. En çok 2010-2015 yıllarında rol aldığı Kurtlar Vadisi dizisindeki Leyla karakteriyle tanındı.