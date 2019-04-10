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Star TV’de ekrana gelen Avlu’da Melis karakterine hayat veren Deniz Barut, mahkemeye sunduğu dilekçede, eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığını ve bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ifade etti.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Eşiyle boşanma konusunda anlaştıklarını dava dilekçesinde anlatan ünlü oyuncu, mahkemeye anlaşmalı boşanma protokolü sundu.

Önceki gün görülen davada hakim, çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına karar verdi. Çift birbirinden tazminat talebinde bulunmadı.