Oyuncu Emel Yıldız hayatını kaybetti

Kamuoyunda 'Panter Emel' lakabıyla bilinen Yıldız'ın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan oyuncu Tuna Arman, "Panter Emel'i kaybettik. Yarın öğlen namazı Fatih Camii'nden uğurlayacağız. 40 gün önce kızını kaybetti… ‘Hep sevinin’ derdin Emel abla, gittiğini duyunca çok üzgünüm çok." dedi.

Yıldız'ın 40 gün önce kızı Elif Sofya'yı kaybettiği öğrenildi.

“Panter Emel” lakabıyla tanınan Emel Yıldız, 1950’ler ve 1960’larda Yeşilçam filmlerinde kamera karşısına geçen isimlerden biriydi. Bulgaristan’ın Rusçuk kentinde doğan Yıldız, ailesiyle birlikte küçük yaşta Türkiye ’ye geldi; İstanbul Karagümrük’te büyüdü. Sinemaya 1950’lerin sonunda adım atan Yıldız, “Feryat”, “Kanundan Kaçılmaz”, “Avare Mustafa”, “Dişi Kurt” ve “Cilalı İbo Perili Köşkte” gibi yapımlarda rol aldı.

Yıldız’ın adı, yalnızca oyunculuk kariyeriyle değil, Türk sinemasının en büyük yıldızlarından Türkan Şoray’ın Yeşilçam’a uzanan hikayesinde de anıldı. Karagümrük’te aynı çevrede yaşadığı Şoray’ı bir film setine götürmesi, Şoray’ın sinemaya giriş sürecinde önemli anlatılardan biri olarak aktarıldı.

Oyunculuğu bıraktıktan sonra kamuoyunda daha çok hayvan hakları mücadelesiyle tanınan Emel Yıldız, özellikle sokak hayvanları, kötü muamele, zehirleme vakaları ve pet shop koşulları gibi başlıklardaki sert çıkışlarıyla bilindi. Hayvanlara yönelik şiddete karşı tavizsiz tutumu nedeniyle “Panter Emel” lakabı zamanla gerçek adının önüne geçti.

Yıldız, ilerleyen yıllarda “Affet Bizi Hocam”, “Yapayalnız” ve “Roman Havası” gibi televizyon yapımlarıyla yeniden ekranlarda göründü. Ancak onu hafızalarda kalıcı kılan asıl miras, Yeşilçam’ın eski kuşağından gelen oyuncu kimliğini hayvan hakları savunuculuğuyla birleştirmesi oldu.