Oyuncu Engin Altan Düzyatan dolandırıldı

Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu belirten Hacı Emin C. ve Kemal K. tarafından dolandırıldı.



Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Düzyatan'ı arayan bir şahıs kendisini Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak tanıttı.



Akülü arabaya ihtiyaçları olduğunu söyleyen şahıs, ünlü oyuncudan istedi. Düzyatan, bu kişiye 3 bin lira gönderdi. Daha sonra şahıs tarafından dolandırıldığını anlayan ünlü oyuncu, şikayetçi oldu.



Savcılık soruşturma kapsamında Hacı Emin C. ve iş birlikçisi Kemal K. hakkında dava açtı. İki kişi, nitelikli dolandırıcılık suçundan 4'er yıl hapse mahkum edildi.



Mahkeme cezayı 1 yıl 8 ay hapis ve 125 gün adli para cezasına indirip 5 yıl boyunca erteledi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun