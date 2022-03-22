Oyuncu Esra Bilgiç Victoria's Secret için kamera karşısında

Oyuncu Esra Bilgiç, Victoria's Secret'ın yeni koleksiyonu Love Cloud için kamera karşısına geçti.

Haberler 22.03.2022 - 11:12 | Son Güncelleme : 22.03.2022 - 11:31

Oyuncu Esra Bilgiç Victoria's Secret için kamera karşısında

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Victoria’s Secret 'melekler'e veda ediyor

Victoria’s Secret 'melekler'e veda ediyor

Esra Bilgiç: Aile yapısını zedeleyecek rolleri kabul etmiyorum

Esra Bilgiç: Aile yapısını zedeleyecek rolleri kabul etmiyorum

Victoria’s Secret’ın özgürlüğü, özgüveni ve rahatlığı ön planda tutan Love Cloud koleksiyonunun Türkiye ayağındaki tanıtımı için hayata geçirilen projenin ilk videosu yayınlandı.

Dijital video serisinin ilkinde tiyatro ile 8 yaşında tanışan ve ardından çeşitli dizi ve filmlerde boy gösteren oyuncu Esra Bilgiç yer aldı. Videoda oyunculuğa olan tutkusu ve karakterine bürünürken aradığı konforun önemine değinen Bilgiç, Love Cloud koleksiyonunun ona hissettirdiği duyguları ve en sevdiği özelliklerini paylaştı. Çekimler sırasında 5 farklı kesim arasından favorisi olan Push-up modelini giyen güzel oyuncu stiliyle göz kamaştırdı.

Bilgiç, "Victoria’s Secret Love Cloud koleksiyonu; düşüncelerimi, bedenimi özgürleştirdiğim, yeni bir karaktere büründüğüm o muhteşem anda en büyük destekçim ve özgüvenimin bir parçası..." dedi.

ESRA BİLGİÇ'İN VİCTORIA'S SECRET VİDEOSU

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...