Oyuncu Esra Bilgiç Victoria's Secret için kamera karşısında

Victoria’s Secret’ın özgürlüğü, özgüveni ve rahatlığı ön planda tutan Love Cloud koleksiyonunun Türkiye ayağındaki tanıtımı için hayata geçirilen projenin ilk videosu yayınlandı.



Dijital video serisinin ilkinde tiyatro ile 8 yaşında tanışan ve ardından çeşitli dizi ve filmlerde boy gösteren oyuncu Esra Bilgiç yer aldı. Videoda oyunculuğa olan tutkusu ve karakterine bürünürken aradığı konforun önemine değinen Bilgiç, Love Cloud koleksiyonunun ona hissettirdiği duyguları ve en sevdiği özelliklerini paylaştı. Çekimler sırasında 5 farklı kesim arasından favorisi olan Push-up modelini giyen güzel oyuncu stiliyle göz kamaştırdı.



Bilgiç, "Victoria’s Secret Love Cloud koleksiyonu; düşüncelerimi, bedenimi özgürleştirdiğim, yeni bir karaktere büründüğüm o muhteşem anda en büyük destekçim ve özgüvenimin bir parçası..." dedi.

ESRA BİLGİÇ'İN VİCTORIA'S SECRET VİDEOSU

