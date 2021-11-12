Oyuncu Hakan Ural'dan sağlık durumu açıklaması

Hastanede corona virüsü tedavisi gören sunucu Hakan Ural, taburcu oldu.



Ural, "Arkadaşlar an itibariyle hastaneden evime taburcu oldum. Hamdolsun her şey yolunda. Birkaç gün evde istirahat ettikten sonra inşallah beraberiz. İyi dileklerde bulunan bulunmayan herkese çok teşekkürler" dedi.



Ural yorumcusu olduğu programa hastalığı sebebiyle bir süredir çıkamıyordu. Geçtiğimiz günlerde Ural'ın durumunun ağırlaştığı hatta yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti.

