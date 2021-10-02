Oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve tedavi gören usta oyuncu İlhan Daner yaşam mücadelesini kayBetti. Vefat haberini şarkıcı Betül Demir, sosyal medya hesabından duyurdu.

"DELİKANLILARA TAŞ ÇIKARIRDIN"

Demir paylaşımına, "İlhan Daner, ne şanslıyım ki senin gibi bir çınarla aynı sahnede oynadım. Bazen kuliste endişeyle seni izlerdim. Hasta olduğunda ama sahneye adım attığın anda delikanlılara taş çıkarırdın. Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam, Ayşen'e sarıl benim yerime de" notu düştü.

İLHAN DANER KİMDİR?



Türk oyuncu, senarist ve yönetmen İlhan Daner 30 Aralık 1938 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa tiyatro ile başlayan Daner, sinema oyunculuğuna 1957 yılında Mahşere Kadar filminde oynayarak başladı. Konservatuvar mezunu Daner, senaristlik ve yönetmenlik de yaptı. Bizim Mahalle dizisinde Hayri Bey ve Sizin Dersane dizisinde Ferit tiplemeleri ile televizyon izleyicilerinin de beğenisini kazandı. omedi ağırlıklı sinema filmlerinde rol alan Daner, 1976 yılı yapımı olan Lüküs Hayat sinema filminin senaristliğini yaptı. Daner'in Seninle Bir Sonbahar adında bir 45'liği de bulunuyor.

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