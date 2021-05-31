Oyuncu İlker Aksum'un kaza anı kamerada

Adana'da kontrolden çıkan otomobiliyle refüjdeki ağaca çarpıp takla atan oyuncu İlker Aksum'un seyir halindeyken önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybettiği ortaya çıktı. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Aksum’un otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atarak sürüklenmesi  ve tekerleğinin yerinden çıkarak savrulması yer alıyor.

DHA 31.05.2021 - 16:52

Oyuncu İlker Aksum'un kaza anı kamerada

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Otomobili takla atan oyuncu İlker Aksum'dan açıklama

Otomobili takla atan oyuncu İlker Aksum'dan açıklama

Oyuncu İlker Aksum, 29 Mayıs'ta Adana Havalimanı'na gitmek için otomobiliyle yola çıktı. Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarı’na geldiğinde Aksum, otomobilin kontrolünü yitirdi. Otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Araçta sıkışan Aksum, bölge esnafı tarafından bıçakla emniyet kemeri kesilerek çıkarıldı. İAksum, kaza yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Aksum, kontrollerinin ardından taburcu edildi. Aksum'un, önüne çıkan plakasız motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, Aksum’un kaza yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Aksum’un kullandığı  otomobilin refüje çarptıktan sonra takla atarak sürüklendiği ve otomobil tekerleğinin yerinden çıkarak savrulduğu görülüyor. Ayrıca takla atan aracın seyir halindeki bir minibüse çarptığı ve çevredekilerin panik anları da kameraya yansıdı.

KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI

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