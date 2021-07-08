Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal evlendi (İsmail Ege Şaşmaz kimdir?)

Güneşi Beklerken', 'Aşk Laftan Anlamaz', 'Serçe Sarayı' ve son olarak 'Uyanış: Büyük Selçuklu' gibi yapımlarda rol alan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, dün akşam memleketi Manisa'da evlendi.



Pandemi koşulları nedeniyle davetli sayısını sınırlı tutulduğu nikahta çiftin şahitliğini Aytaç Şaşmaz, Serdar Kötük, Erdem Oraylı, Mustafa Kurtuluş, Volkan İçyüz, Burhan Kılıç ve Kerem Büyük yaptı.



Çift 12 Ekim'de evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?



İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993'te Manisa'da doğdu.



Lise öğrenimini Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı.



İlk oyunculuk deneyimine, Manisa Belediyesi Liselerarası Tiyatro Yarışması'nda Acil Servis isimli oyun ile başladı.



Televizyon kariyerine ise Güneşi Beklerken adlı dizide Barış karakterini canlandırarak başladı.



Diziden sonra ara dönemde bazı markaların reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2015 yılında Serçe Sarayı isimli proje ile kamera karşısına geçti.



2015 yılında yayımlanan Günebakan dizisinde Rüzgâr adlı karakteri canlandırdı.



2016 yılında FOX'ta yayımlanan Aşk Yalanı Sever adlı dizide Serdar karakterini canlandırdı. Aşk Yalanı Sever dizisinin yayından kaldırılmasıyla oyunculuğa ara verdi.

Ardından Aşk Laftan Anlamaz dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Mehmet karakterini canlandırdı.

2020 yılından itibaren FOX'ta yayınlanan Sen Çal Kapımı isimli dizide Kaan Karadağ adlı karaktere hayat verdi. Günümüzde yine 2020 yılından 2021'e kadar TRT 1'deki Uyanış: Büyük Selçuklu isimli dizide Faysal adlı karakteri canlandırdı.

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