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Oyuncu Kamuran İnselel hayatını kaybetti

01.07.2026 12:02

Oyuncu Kamuran İnselel hayatını kaybetti
Sosyal Medya

Kamuran İnselel, birçok Yeşilçam filminde rol aldı.

NTV - Haber Merkezi
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Bir süredir sağlık sorunları sebebiyle Alanya'da hastanede tedavi gören Kamuran İnselel, hayatını kaybetti. Acı haberi, Film-San Vakfı duyurdu.

"Sefiller", “Zirvenin Bedeli”, “Yapayalnız”, “Devrim Gecesi” gibi Yeşilçam filmlerinde rol alan Kamuran İnselel, bir süredir Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Ancak ünlü oyuncudan acı haber geldi. Kamuran İnselel, hayatını kaybetti.

 

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Kamuran İnselel'in vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu. Vakıf tarafından yapılan açıklamada, "Oyuncu Kamuran İnselel'e Allahtan Rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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