Oyuncu Kamuran İnselel hayatını kaybetti

"Sefiller", “Zirvenin Bedeli”, “Yapayalnız”, “Devrim Gecesi” gibi Yeşilçam filmlerinde rol alan Kamuran İnselel, bir süredir Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Ancak ünlü oyuncudan acı haber geldi. Kamuran İnselel, hayatını kaybetti.

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Kamuran İnselel'in vefat haberini Film-San Vakfı duyurdu. Vakıf tarafından yapılan açıklamada, "Oyuncu Kamuran İnselel'e Allahtan Rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.