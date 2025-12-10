Oyuncu Levent Özdilek'ten annesine son görev
10.12.2025 14:38
Usta oyuncu Levent Özdilek’in annesi Gülseren Güç, hayatını kaybetti. Özdilek'in annesi, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.
Daha önce “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Gecenin Ucunda”, “Kırmızı Oda”, “Kuruluş Osman”, “Ben Bu Cihana Sığmazam” gibi projelerde rol alan Levent Özdilek, anne acısıyla sarsıldı.
“HER ZAMAN KALBİMDESİN”
Usta oyuncunun 93 yaşındaki annesi Gülseren Güç, yaşamını yitirdi. Özdilek, annesine “Anam Güllü’m nur içinde yat…Kalbimdesin her zaman” sözleriyle veda etti.
Levent Özdilek, şimdilerde "Eşref Rüya" adlı dizide "Hıdır Baba" karakterini canlandırıyor.
Levent Özdilek'in İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Gülseren Güç'ün cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi.
Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Gülseren Güz, aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazede oldukça üzgün görünen Özdilek, defnin ardından taziyeleri kabul etti.