Oyuncu Levent Özdilek'ten annesine son görev

Daha önce “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, “Gecenin Ucunda”, “Kırmızı Oda”, “Kuruluş Osman”, “Ben Bu Cihana Sığmazam” gibi projelerde rol alan Levent Özdilek, anne acısıyla sarsıldı.

“HER ZAMAN KALBİMDESİN”

Usta oyuncunun 93 yaşındaki annesi Gülseren Güç, yaşamını yitirdi. Özdilek, annesine “Anam Güllü’m nur içinde yat…Kalbimdesin her zaman” sözleriyle veda etti.