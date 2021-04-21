Oyuncu Meral Kaplan kızının velayetini kaybetti

İstanbul 3. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında Meral Kaplan ve taraf avukatları hazır bulundu. Erhan Kanioğlu ise gelmedi. Gizlilik kararı nedeniyle basın mensupları ve izleyici alınmayan duruşmada, Kaplan ve Kanioğlu'nun boşanmasına karar verildi. Çiftin 6 yaşındaki kızlarının velayeti babaya verilirken, mahkeme, Meral Kaplan'ın, Erhan Kanioğlu'na 150 bin TL'si manevi 200 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.



"ÇOCUĞUM DOĞDUĞUNDAN BERİ MAHKEMELERDEYİM"



Duruşma sonrası basın açıklaması yapan Meral Kaplan, gözyaşları içinde "Çocuğum doğduğundan beri mahkemelerdeyim. Şiddet görsemde ispatlayamadım. Mahkeme bir anda 6 yaşındaki çocuğumu benden aldı. Bir de tazminat ödememe hükmettiler. Ben pes etmeyince çocuğumun velayeti alındı ama buna izin vermeyeceğim. Ruh sağlığım için rapor istediler her şey tamam bir sıkıntı yok. Mahkeme hiçbir gerekçe göstermedi" dedi.



Meral Kaplan'ın avukatı ise, "Kararı istinaf edeceğiz. Verilen karar hukuka uygun değildir. Müvekkilimize atfedilen suçlar için somut ve inandırıcı bir delil yoktur. 6 yaşındaki bir kız çocuğu, baba sürekli yurt dışına gidip geliyor, anneye muhtaç. Çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişiminin annenin yanında sağlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?



Ünlü oyuncu ve eski manken Meral Kaplan 2018 yılında eşi Erhan Kanioğlu'na kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Kaplan, boşanmak için Erhan Kanioğlu'ndan 2 milyon lira tazminat ile çocuğunun velayetini istemişti. Buna karşılık iş insanı Kanioğlu da karşı boşanma davası açmış ve Meral Kaplan'dan 1 milyon lira manevi, 50 bin lira maddi tazminat istemişti.