Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu eşi Caner Erdeniz çiftinden AKM ziyareti

Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile birlikte yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'ni (AKM) gezdi.



Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Boz ile Erdeniz, "AKM'ye hayran kaldık. Dünya standartlarında bir sanat merkezimiz olmuş. Opera salonu, tiyatro salonu... Her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Çocukken AKM'de gösterilerimiz olurdu. Burayı görünce çocukluk günlerime geri gittim. Bir gün burada tekrar sahnede olmayı hayal ettim. Yeni AKM, hem biz sanatçılara çok büyük ilham olacak, hem de sanatseverler için harika bir buluşma noktası. Yeni AKM'yi çok sevdim." açıklamasını yaptı.

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