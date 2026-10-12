Usta oyuncu Nihat Ziyalan hayatını kaybetti.

Türk sinemasında pek çok filmde rol alan sanatçı, özellikle canlandırdığı kötü adam karakterleriyle hafızalara kazındı.

Uzun yıllar şehir tiyatrolarında sahne alan Ziyalan, aynı zamanda şair ve yazardı.

Son olarak Türkan Şoray’ın yönetip, başrolünü oynadığı 'Azap' filmiyle kamera karşısına geçen usta oyuncu yaşamını Avustralya'da sürdürüyordu.

Nihat Ziyalan, özellikle canlandırdığı kötü adam karakterleriyle hafızalara kazınmıştı.

NİHAT ZİYALAN KİMDİR?



Nihat Ziyalan, 26 Şubat 1936'da Adana'da dünyaya geldi. Kariyerine tiyatroyla başladı. Adana Belediye Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahne alan Ziyalan, daha sonra sinemaya yöneldi. Çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney'in teşvikiyle Yeşilçam 'a adım atan sanatçı, farklı türlerde çok sayıda filmde rol aldı.

Sinema kariyerinde çoğunlukla sert karakterleri ve kötü adam rolleriyle tanınan Ziyalan, edebiyat çalışmalarını da sürdürdü. Şiirleri çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlanan sanatçı, zamanla sinema ve edebiyat alanlarında birlikte anılan isimlerden biri oldu.

Ziyalan, 1980 yılında Avustralya'ya yerleşti ve yaşamının uzun bir bölümünü Sydney'de geçirdi.