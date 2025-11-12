Oyuncu Özgü Namal trafik kazası geçirdi
12.11.2025 15:36
Son Güncelleme: 12.11.2025 15:38
DHA
Ünlü oyuncu Özgü Namal, Beykoz'da trafik kazası geçirdi. Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen oyuncu, "Çok şükür bir şeyimiz yok, hepimiz iyiyiz." dedi.
Ünlü oyuncu Özgü Namal, trafik kazası geçirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Beykoz Poyrazköy yolunda meydana geldi.
İddiaya göre, oyuncu Özgü Namal ve çocuklarının içinde bulunduğu otomobil, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Hastaneden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, çocuklarının sağlık durumunun da iyi olduğunu söyledi.
“HER ŞEY YOLUNDA, İYİYİM”
Hafif şekilde yaralanan Özgü Namal, ilk müdahalenin ardından Kavacık'ta bulunan özel hastaneye kaldırılırken çocukları kazadan yara almadan kurtuldu.
Hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Namal, "Her şey yolunda, çok iyiyim. Çocukların sağlık durumu da iyi. Hiç bir şeyim yok. İfademizi verdik. Bir sıkıntımız yok. Çok teşekkür ederim." dedi.
Polis kazayla ilgili çalışması başlattı.