Oyuncu Patrick Stewart hayatını kaybetti

Usta oyuncu Patrick Stewart, Los Angeles'taki evinde 86 yaşında yaşamını yitirdi.



Sanatçının Alzheimer ve Lewy Cisimcikli Demans hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Acı haberi oyuncunun temsilcisi, yaptığı yazılı açıklamayla doğruladı.



İngiliz oyuncu Patrick Stewart, 1994 yapımı "Star Trek Generations" filmi ve 7 sezon süren "Star Trek: The Next Generation" dizisinde Kaptan Jean-Luc Picard karakterini canlandırmıştı. Stewart, bu rolüyle dünya çapında büyük bir üne kavuştu. Son olarak "Star Trek: Picard" dizisiyle aynı rolle ekranlara dönen efsane oyuncu, dizinin üçüncü sezonuyla karakterine veda etmişti.



Stewart, X-Men filmlerindeki Profesör Charles Xavier karakteriyle de hafızalara kazınmıştı.