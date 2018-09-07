Jet Sosyete'nin Ozan'ı Sarp Apak ile Bengisu Uzunöz, Haziran 2017'de Barcelona'da evlenmişti. Çiftin bugün erkek bebekleri oldu. Acıbadem Maslak Hastanesi'nde bugün saat 00:07’de dünyaya gelen bebeğe ikili, Güney ismini verdi.



Perinatolog Prof. Dr. İbrahim Bildirici, normal doğumla, 2 kilo 930 gram olarak dünyaya gelen bebek ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.



'HANIMCIYIM, MUTLUYUM'

﻿﻿E﻿vde karısının sözünün geçtiğini söyleyen Sarp Apak şöyle konuşmuştu: ''Şov yapmıyorum, bildiğiniz hanımcıyım. Bundan da hiç gocunmuyorum. Bizim evde de böyleydi. Babam çok mutludur mesela, kafası hep rahat! Net bir şekilde ifade ediyorum; doğrusu budur zaten. Eşim mutluysa, ben de mutlu olurum. Huzur için tüm erkeklere hanımcılığı tavsiye ediyorum.''

