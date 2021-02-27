Oyuncu Selen Seyven Katırcıoğlu polislere hakaretten yargılanacak

Oyuncu Selen Seyven Katırcıoğlu, geçtiğimiz yıl arkadaşıyla birlikte Taksim'e gitmek üzere taksiye bindi. Şişli Sıraselviler Caddesi'nde polis denetimi olduğu için trafik yavaş ilerliyordu. Takside bulunan Serkan Özcan, iddiaya göre araç içerisinden başını çıkartarak polis memurlarına hitaben "Şerefsizler, rüşvetçiler sizi" diyerek hakaret etti.



ZİNCİRLEME SUÇ

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; polis memurları, olayla ilgili tutanak tutarak, ikiliyi polis merkezine götürdü. İfadeleri alınan iki arkadaş, suçlamaları reddetti. Ancak savcılık, Selen ve arkadaşının savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu değerlendirerek iddianame düzenledi.



İki arkadaşın birden fazla görevli memura karşı zincirleme şekilde hakaret ettikleri belirtilerek dava açıldı. Seyven ve arkadaşı 2.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.



Lady Gaga’nın köpek bakıcısına silahlı saldırı anı