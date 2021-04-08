Oyuncu Zach Avery 227 milyon dolarlık saadet zinciri kurma iddiasıyla tutuklandı

Ünlü aktör Zach Avery film dağıtımı için lisans hakları elde etmek amacıyla yatırım arama kisvesi altında yıllardır süren bir saadet zinciri yürüttüğü iddiasıyla tutuklandı.



Gerçek adı Zachary Horwitz olan, ancak Hollywood’da Zach Avery olarak tanınan 34 yaşındaki oyuncu, ABD dışında dağıtılmak üzere filmlerin lisans haklarını elde etmek için multi milyon dolarlık bir saadet zinciri yürüttüğü suçlamasıyla karşı karşıya.



Ünlü oyuncu, FBI ajanları tarafından tutuklandı. ABD Başsavcılığı California Merkez Bölge Ofisi, aktörün banka dolandırıcılığıyla suçlandığını doğruladı.



Basın açıklamasında, aktörün şirketi 1inMM Capital LLC’nin, daha sonra Netflix ve HBO gibi platformlara lisanslayacağı filmlerin yabancı bölgesel dağıtım haklarını satın alma kisvesi altında yatırım yapmakla suçlandığı açıklandı.



NETFLIX VE HBO İLE SAHTE YAZIŞMALAR GÖSTERDİ

Horwitz'in, 2018'in sonundan bu yana özel yatırım şirketleri tarafından aktörün şirketine aktarılan 227 milyon dolarlık senetlerde temerrüde düştüğü (borcunu ödeyemez hale geldiği) iddia ediliyor. Ayrıca 6 milyon dolarlık evini satın almak için paranın bir kısmını kullandığı da iddialar arasında.



Söz konusu saadet zinciri planının 2015 yılında başladığı ve ünlü aktörün yatırımcılara, Netflix ve HBO ile lisans ve dağıtım anlaşmaları yaptığını söylediği öne sürüldü. Yayın platformları ise Horwitz veya şirketi ile herhangi bir iş anlaşması imzalamadıklarını ortaya koyunca, aktörün sahte lisans ve dağıtım anlaşmaları sağladığı belirlendi.



İddiaya göre Horwitz 2019 yılında yatırım firmalarıyla imzaladığı senetleri ödeyemeyince hakkında şikayetler arttı. Buna karşılık, aktörün, yatırımcılara borcunu ödeyememesine bahane olarak Netflix ve HBO ile sahte yazışmalarını gösterdiği ileri sürüldü.

20 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR



Horwitz'in kefalet ücreti 1 milyon dolar olarak belirlenirken, aktörün henüz serbest bırakılıp bırakılmadığı bilinmiyor. 13 Mayıs'ta mahkemeye çıkarılması planlanan oyuncu suçlu bulunursa, 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

