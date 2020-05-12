Oyuncu Kara Keough altı günlük bebeğini kaybetti

Amerikalı oyuncu Kara Keough ikinci kez anne olmanın sevincini yaşarken, mutluluğu uzun sürmedi. Beş yaşında bir kızı olan 32 yaşındaki oyuncu, Amerikan futbolcusu olan eşi Kyle Bosworth ile birlikte yeni doğan oğlunu kaybetmenin acısını yaşıyor.

Keough, corona virüs tehlikesine karşı bebeğini ebe yardımıyla evinde dünyaya getirdi. Fakat o sırada bazı beklenmedik olumsuz gelişmeler yaşandı.

McCoy adı verilen minik bebek, doğum sırasında nadir olarak görülen, "omuz distosisi" sorunuyla karşılaştı. Beyne ciddi hasar veren bu durum sadece altı gün sonra minik McCoy'un ölümüne neden oldu.

Bu olayın ardından, Kara Keough Bosworrth'un doğumuna yardımcı olan ebe, hemen acil yardım ekiplerini çağırdı. Bebek McCoy'a eve çağrılan ambulans ekibi tarafından hemen tıbbi müdahale yapıldı, ancak bebek altı gün sren yşam mücadelesini kaybetti.