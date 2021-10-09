Oyuncular Sendikası'ndan Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah açıklaması

Batman'da intihar eden İpek Er'in bıraktığı mektupla kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a hakaret gerekçesiyle 65 günlük adli para cezasına çarptırılan oyuncu Ezgi Mola'ya destek veren meslektaşı Farah Zeynep Abdullah hakkında da suç duyurusunda bulunulmasının ardından Oyuncular Sendikası'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Haberler 09.10.2021 - 09:19

Oyuncular Sendikası'ndan Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah açıklaması

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İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle, oyuncu Ezgi Mola 65 günlük adli para cezasına çarptırıldı. Mola'ya destek veren meslektaşı Farah Zeynep Abdullah hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Gelişmelerin ardından Oyuncular Sendikası konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Sendikanın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Üyelerimiz Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah adına süreci yakından takip ediyoruz. Üyelerimiz ile her aşamada yan yana durarak dayanışma içinde olacağız" denildi.

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