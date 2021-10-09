Oyuncular Sendikası'ndan Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah açıklaması

İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle, oyuncu Ezgi Mola 65 günlük adli para cezasına çarptırıldı. Mola'ya destek veren meslektaşı Farah Zeynep Abdullah hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Gelişmelerin ardından Oyuncular Sendikası konuya ilişkin bir açıklama yaptı.



Sendikanın resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Üyelerimiz Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah adına süreci yakından takip ediyoruz. Üyelerimiz ile her aşamada yan yana durarak dayanışma içinde olacağız" denildi.



OYUNCULAR SENDİKASI'NIN AÇIKLAMASI

Üyelerimiz Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah adına süreci yakından takip ediyoruz. Üyelerimiz ile her aşamada yan yana durarak dayanışma içinde olacağız. #EzgiMola #FarahZeynepAbdullah #SusmaBitsin #OyuncularSendikası pic.twitter.com/3MUR9rWzSJ — Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) October 8, 2021