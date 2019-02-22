Don Kişot'um Ben ile yıllar sonra tiyatroya dönen Ozan Güven, erkek arkadaş grubuyla önceki akşam Yeniköy Fiko'daydı. 43 yaşındaki oyuncu gazetecilerin sorusunu üzerine yakın arkadaşı Cem Yılmaz'ın yakın zamanda başlayacak stand up gösterileri için yaptığı "Eş, dost, akraba herkes davetiye bekliyor" açıklamasıyla ilgili konuştu.



Güven, "O da oyunlarında ayakta zaten, oturmuyor ki. Ben bilet almadım. Biraz heyecanı geçsin, sonra bilet bulurum ben. O yüzden almadım" dedi.

Ozan Güven'in Cem Yılmaz ile birlikte rol aldığı Karakomik Filmler serisinin ekimde vizyona girmesi bekleniyor

"NİŞANIM, KINA GECEM DEĞİM Kİ"



Cem Yılmaz yeni gösterisi Diamond Elite Platinum Plus'ın biletlerinin çıkar çıkmaz tükenmesi ve 4 bin liraya kadar karaborsaya düşmesi sonrası açıklamalarda bulunmuştu. "Sebepsiz karaborsa bilete dünyanın parasını vermeyin" diyen Yılmaz, "Bu benim size samimi uyarım. Lütfen uyanık olalım derim... 1500 liralık güldürmüyorum bunu benden duyun" ifadelerini kullandı. Dost çevresine de seslenen Yılmaz, "Bu benim nişanım, kına gecem değil...sizi davet edemem" dedi.