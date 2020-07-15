Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz'un duruşma tarihi belli oldu

Oyuncu Ozan Güven hakkında, Deniz Bulutsuz’a yönelik şiddet eylemi iddiasıyla 13.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.



İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Mahkeme duruşmanın 21 Ocak 2021 tarihinde yapılmasına karar veren mahkeme, tarafların duruşmada hazır olmaları için yazı gönderilmesini de istedi.



Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak, kasten yaralama ve Hakaret suçlarından Ozan Güven’in 3 yıl 8 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılanması istenmişti.

