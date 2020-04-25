Ozan Güven'den Cem Yılmaz'a komşu ziyareti

Babil'in Egemen'in Ozan Güven 23 Nisan'da doğum gününü kutlayan komşusu Cem Yılmaz'ı ziyarete gitti.

25.04.2020 - 09:54

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Başrollerini Halit Ergenç, Aslı Enver, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu ve Mesut Akusta ile paylaştağı Star TV'nin Babil dizisinde Egemen karakterine hayat veren Ozan Güven, 23 Nisan'da doğum gününü kutlayan komşusu Cem Yılmaz'ı ziyarete gitti.

MASKE TAKTI

Sosyal izolasyon uygulayan 44 yaşındaki oyuncunun evine 25 metre mesafedeki komşusunu ziyaret ederken maske takması dikkat çekti.

SORULARA CEVAP VERMEDİ

Geç saatlerde kız arkadaşı ile evine girerken görüntülenen Ozan Güven soruları yanıtsız bıraktı.

"KARANTİNADA BİTMEYEN EV İŞİ VAR"

Fotoğraflar: Ali Keser (Posta) Fotoğraflar: Ali Keser (Posta)

Geçtiğimiz günlerde Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın Burda Olan Burda Kalır programına konuk olan oyuncu karantina sürecini “Ev hanımlarını da alkışlamalıyız. Sürekli bitmeyen bir ev işi var. Temizlik yapmaktan geberdim” diyerek anlatmıştı.

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