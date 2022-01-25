Ozan Tufan baba oldu: Hoş geldin oğlum

Fenerbahçe’nin İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Watford’a kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan’dan müjdeli bir haber geldi. 2021 yılında Rojin Haspolatlı ile dünyaevine giren tecrübeli futbolcu baba oldu. Tufan çiftinin erkek çocuğu dünyaya geldi. Çift, oğullarına Aren Kuzey adını verdi.

Ozan Tufan, sosyal medya hesabından oğlunu kucağına alarak yaptığı paylaşımla duygularını yazdı.



26 yaşındaki futbolcu ”Hoş geldin canım oğlum. Hoş geldin Aren Kuzey. Bana en güzel hediyeyi veren canım aşkım, sizleri çok seviyorum. Biz artık 3 kişilik bir aileyiz” dedi.



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