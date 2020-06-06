Ozan Tufan'dan Rojin Haspolat'a evlilik teklifi

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı. Tufan, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Rojin Haspolat'a evlilik teklifinde bulunduğunu duyurdu.

06.06.2020 - 11:06

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Fenerbahçeli orta saha futbolcusu Ozan Tufan, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklifinde bulundu. Tufan o anları sosyal medya hesabında yayınlandı. Ozan Tufan'ın paylaşımında ise kalp emojileri yer aldı. Futbolcunun paylaşımına tebrik mesajları yağdı.

ROJİN HASPOLAT KİMDİR?

Ozan Tufan'ın evlenme teklifi ettiği sevgilisi Rojin Haspolat, Önce Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi’nden mezun oldu, daha sonra Bilgi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Haspolat, bazı sanat dergilerinde editörlük ve sanat festivali organizasyonu yapıyor.

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