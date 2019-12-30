Ozark'ın yıldızı Julia Garner evlendi

Ozark dizisinin yıldızı Julia Garner (25), Foster the People müzik grubunun solisti Mark Foster (35) ile dünyaevine girdi.



Garner, düğününde ünlü tasarımcı Zac Posen imzalı ipek ve dantel karışımı gelinlik giydi.



Düğün davetlileri arasında yer alan Posen, düğünden fotoğrafları kendi sosyal medya sayfasında paylaştı.



Julia Garner, nişan yüzüğünü ilk kez ekim ayında yaptığı bir Instagram paylaşımında gösterdi.



Ozark'taki Ruth Langmore rolüyle tanınan Garner, bu rolle Emmy’de drama dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçildi.