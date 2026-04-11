Özbekistan'daki Amir Timur Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Özbekistan 'ın kültürel miras alanlarından Taşkent'teki Amir Timur Müzesi, kapsamlı renovasyon sürecinin ardından modern müzecilik anlayışıyla yeniden ziyarete açıldı.

29 GÜNDE YENİLENDİ

Açılış, Amir Timur'un doğum gününde 9 Nisan'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından gerçekleştirilirken, müzenin renovasyon ve yenileme süreci 29 gün gibi kısa sürede tamamlandı.

Açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gören müze , yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana ve üç katlı yapıya sahip. Daha önce parçalı bir anlatım sunan sergileme düzeni, kronolojik ve tematik bir bütünlük içinde kurgulanarak ziyaretçilere kesintisiz bir deneyim sunacak şekilde yeniden yapılandırıldı.