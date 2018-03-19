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Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın nikahından yeni kareler

Yaşam

Oyuncu Özcan Deniz'le bir süredir birlikte olduğu Feyza Aktan'ın nikahından yeni kareler yayınlandı.

BÖYLE "EVET" DEDİLER

İstanbullu Gelin'de Faruk karakterine hayat veren Özcan Deniz’le geçtiğimiz perşembe günü evlenen Feyza Aktan, Instagram’da eşinin soyadını kullanmaya başladı.

Eşiyle oğullarını kucağına almak için gün sayan yedi aylık hamile Feyza Deniz, nikahta çekilen bir fotoğrafı da, ‘Seçtiğim hayatım.. Varlığıma anlam kattığın için minnettarım..‘ notuyla yayınladı.

ELBİSELER DİKKAT ÇEKTİ 

45 yaşındaki Deniz’in İstanbullu Gelin'deki partneri Aslı Enver’in diziside giydiği kıyafetle, Feyza Deniz'in nikahta giydiği elbisenin benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

BÖYLE "EVET" DEDİLER - İZLE

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