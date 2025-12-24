Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz kanserle mücadele ediyor

"Derin Duygular", "Bir Dudaktan", "Dön Desem", "Sevdanın Rengi", "Nasip Değilmiş" gibi şarkılarıyla tanınan Özcan Deniz'in bir süredir görüşmediği annesi Kadriye Deniz, eylül ayından beri kanserle savaşıyor.

Bir dönem ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler, annesinin sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.

“DUALARINIZI BEKLİYORUM”

Hastaneden fotoğraf paylaşan Gürler, "Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam" dedi.

"Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum" diyen Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler, şifa bekleyen herkes için Allah'tan şifa dilediğini ifade etti.