Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz kanserle mücadele ediyor
24.12.2025 15:13
NTV - Haber Merkezi
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, kanserle savaşıyor. Ünlü ismin kardeşi Yurda Gürler, annesinin bir süre daha kemoterapi alacağını duyurdu.
"Derin Duygular", "Bir Dudaktan", "Dön Desem", "Sevdanın Rengi", "Nasip Değilmiş" gibi şarkılarıyla tanınan Özcan Deniz'in bir süredir görüşmediği annesi Kadriye Deniz, eylül ayından beri kanserle savaşıyor.
Bir dönem ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler, annesinin sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.
“DUALARINIZI BEKLİYORUM”
Hastaneden fotoğraf paylaşan Gürler, "Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam" dedi.
"Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum" diyen Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler, şifa bekleyen herkes için Allah'tan şifa dilediğini ifade etti.
Yurda Gürler, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in de yer aldığı aile fotoğrafını aylar önce takipçileriyle paylaştı.
AYLAR SÜREN KAVGA
Özcan Deniz, uzun yıllar menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz'le maddi anlaşmazlıklar nedeniyle mahkemelik olmuş ve kardeşler arasındaki gerginlik giderek artmıştı. Bu kavgaya anne Kadriye Deniz'in de dahil olması sonrası ipler iyice kopmuştu.
Kadriye Deniz'in bir programa verdiği röportajda oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkındaki sözleri sonrası Özcan Deniz kalp spazmı geçirmişti.
Tüm bu yaşananların ardından Özcan Deniz, ağabeyi ve annesini hayatından çıkardığını ve tek ailesinin eşi Samar Dadgar ile oğlu Kuzey olduğunu söylerken; annesi de ünlü şarkıcıyı sildiğini ifade etmişti.