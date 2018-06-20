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Son olarak İstanbullu Gelin'de rol alan Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan'ın bebekleri Kuzey'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

46 yaşındaki Deniz, 2016’dan beri aşk yaşadığı kendinden 20 yaş küçük Feyza Deniz ile geçen Mart’ta nikah masasına oturmuştu. Deniz’in 30 Nisan’da oğlu Kuzey doğmuştu.

Eşiyle Göcek’te tatil yapan Deniz oğlunu gezdirirken ilk kez görüntülenmişti. Feyza Deniz, bu görüntülerin ardından oğlunun fotoğrafını ilk kez net bir şekilde sosyal medya hesabından da gösterdi.