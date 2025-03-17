Özel sektör ve kamu kurumları bu yıl kaç gün resmi tatil yapacak? 2025 Milli ve dini bayram günleri
2025 yılında kutlanacak resmi ve dini bayram tarihleri belli oldu. Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, kamu kurumları, sağlık kurumları ve diğer birçok işletme kapalı olacak. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte tatil planlaması yapmaya başlayan özel sektör çalışanları ve memurlar, resmi tatillerin kaç gün olacağını merak ediyor. 2025 yılında birçok resmi tatil hafta içine denk gelecek. Yıllık izinlerle birlikte, çalışanlar daha uzun soluklu tatil yapma fırsatı yakalayacak. Peki 2025 Resmi tatiller hangi gün? İşte, 2025 milli ve dini bayram günleri…
Milli ve dini öneme sahip günler resmi tatil olarak kutlanıyor. 2025 yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Zafer Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olarak kutlanacak. Bu yıl birçok resmi tatil, hafta içine denk geldiğinden çalışanlar ve öğrenciler ek olarak tatil yapma fırsatı yakalayacak. Dini bayramlardan olan Ramazan Bayramı tatili arefe günüyle 3.5 gün sürerken Kurban Bayramı tatili ise 4.5 gün oluyor. İşte, 2025 resmi tatil günleri…
2025 RESMİ TATİLLER HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Bu yıl toplam 7 resmi tatil kutlanırken 6 tanesi hafta içine denk gelecek. Yılbaşı tatili geride kalırken 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim resmi tatil olarak kutlanacak.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - ÇARŞAMBA
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - PERŞEMBE
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - PAZARTESİ
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SALI
30 Ağustos Zafer Bayramı - CUMARTESİ
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN?
İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayramlar da benzer şekilde resmi tatil olarak kutlanıyor. Bayramdan bir gün öncesi arefe günü olarak kabul edilirken yarım gün tatil ile birlikte Ramazan Bayramı tatili 3.5 gün sürecek.
Ramazan Bayramı Arefe Günü 29 Mart Cumartesi (Yarım gün)
Ramazan Bayramı 1. Günü 30 Mart Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü 31 Mart Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. günü 1 Nisan Salı
KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025
Kurban Bayramı Arefe Günü 4 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 1. günü 5 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 2. günü 6 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 3. günü 7 Haziran Cumartesi
Kurban Bayramı 4. günü 8 Haziran Pazar
RESMİ VE DİNİ BAYRAMLARDA NERELER KAPALI?
Resmi ve dini bayramlarda tüm kamu kurumları kapalı olduğundan memurlar izinli oluyor. Okullar, üniversiteler, kamu bankalar, özel bankalar, noterler, kaymakamlıklar, valilikler, muhtarlıklar, belediyeler, sağlık ocakları hizmet vermiyor. Eczaneler nöbet sistemine uygun olarak çalışırken, hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam ediyor.
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