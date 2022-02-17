Özer Hurmacı'ya 3 yıl 6 ay, Mihriban Hurmacı'ya 5 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Geçtiğimiz yıl boşanma davası haberleriyle gündeme gelen ancak ayrılmaktan vazgeçen eski futbolcu Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı arasında sular durulmuyor.

Mihriban Hurmacı, eşi Özer Hurmacı'nın cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden aralarında tartışma çıktığını, tartışma sonrasında eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olan Özer Hurmacı ve Mihriban Hurmacı 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, taraflar arasında 3 Şubat akşamı geç saatlerde kıskançık nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, Özer Hurmacı'nın "Seni gebertirim" diyerek tehditte bulunduğu, Mihriban Hurmacı'nın da küfür edip "Seni bitireceğim" diyerek hakaret ve tehditte bulunduğu belirtildi.

BİRBİRLERİNİ HAFİF NİTELİKTE YARALADILAR



Tarafların birbirlerini karşılıklı olarak tekme, tokat ve yumruklarla hafif nitelikte yaraladıkları belirtildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR



İddianamede, Mihriban Hurmacı'nın 'Eşe karşı basit yaralama', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Özer Hurmacı hakkında ise 'Eşe karşı basit yaralama' ve 'Tehdit' suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi.

İddianame kabul edilirse taraflar, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.



MİHRİBAN HURMACI'YA KORUMA KARARI İHLALİNDEN 3 GÜN TAZYİK HAPSİ



Öte yandan taraflar birbirlerine karşı olarak koruma kararları aldırmıştı.

Mahkemeye başvuran Mihriban Hurmacı, eşinin kendisine ve çocuklarına yaklaşmaması için 1 ay süreyle koruma kararı aldırmıştı.

Özer Hurmacı ise 1 aylık koruma kararının ihlal edildiği iddiasıyla Mihriban Hurmacı hakkında zorlama hapsi talebinde bulundu.

Avukatları Esennur Ezgi ve Selim Erbağcı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesine başvuran Özer Hurmacı'nın talebi, 11 Şubat'ta kabul edildi.

Mahkeme, Mihriban Hurmacı hakkında 'Şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına' ve 'iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine' ilişkin kararları ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsi uygulanmasına karar verdi.

3 GÜN HAPSE GİRECEK



Karar kesinleşirse Mihriban Hurmacı 3 gün cezaevine girecek.

Ancak Mihriban Hurmacı'nın iki hafta içinde karara itiraz hakkı bulunuyor.