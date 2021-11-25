Özge Özder kimdir, kaç yaşında ve nereli? (Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz kimdir?)

Ekranların popüler dizisi 'Sadakatsiz'in oyuncularından Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz (35), katıldıkları programda evlilikleri ve bebekleri hakkında açıklamalarda bulundu.

43 yaşındaki oyuncu Özder eşi Güleryüz ile bebekleri Luna'nın doğum hikayesini anlattı.

Gündemde yer alan çiftin hayatları ise merak edildi.

ÖZGE ÖZDER KİMDİR?

Özge Özder, 1978 yılında Ankara’da doğdu. Liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okuyan Özder, o yıllarda tiyatro ile tanıştı. 1996 yılında konservatuvar sınavlarına girdi ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünü burslu olarak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü ise yüksek dereceyle kazandı.

2000 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu ve profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başladı. 2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde olan oyuncu 2004-2006 yılları arasında ekranlarda yayınlanan Haziran Gecesi dizisinde canlandırdığı Lale adlı rol ile tanındı.

Dudaktan Kalbe dizisinde de hayat verdiği karakterle büyük kitlelerce tanınan oyuncu, 2005 yılından beri sahneye çıktığı Şehir Tiyatroları bünyesinde halen görev yapıyor.

Üç Kız Kardeş oyununda 'Nataşa' rolüyle gösterdiği performans ile Bedia Muvahhit ödülüne layık görüldü, aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine aday oldu.

Özder aynı zamanda Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Emel karakterini canlandırdı. Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde 2 yıl Perihan Karekterini canlandıran oyuncu, 2019'dan 2020'e kadar Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım karakterini canlandırdı. Ayrıca Jet Sosyete dizisinde Sema karakteriyle 43. Bölümde Konuk Oyuncu oldu. 2020'den beri Sadakatsiz'de Derya karakterini canlandırıyor.

Özder, 2007 yılında Tansel Öngel ile evlendi fakat 2010 yılında boşandı. 2018 yılında Sinan Güleryüz ile evlenen oyuncunun 11 Şubat 2021 tarihinde kızı Luna Güleryüz dünyaya geldi.

SİNAN GÜLERYÜZ KİMDİR?



1986 yılında Ankara'da doğan Sinan Güleryüz, Selanik göçmenidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra profesyonel sporcu olarak çalıştı ve boks ile voleybol branşlarında milli sporcu oldu.

Sonrasında ise spor kariyerini sonlandıran Güleryüz, İstanbul'a gelerek burada çeşitli müzik eğitimleri aldı. Katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında ünlenen Güleryüz, şu anda müzisyen olarak kariyerini sürdürüyor.



İlk teklisini 2018 yılında Bora Öztoprak'ın Deli Yar şarkısı ile yapan Sinan Güleryüz, eşi Özge Özder ile yaptığı Senle Ben ve Biz Bize şarkıları ile ödüller kazandı.