Özge Özpirinçci bebeğinin adını Üzüm koyacak

Burak Yamantürk'le altı yıldır birlikte olan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, haziran ayı başında hamile olduğunu açıkladı. Altı aylık hamile olan 35 yaşındaki oyuncu, bebeğine vereceği ismi açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde "Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin" sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Özpirinçci, Hürriyet’e verdiği röportajda kızına 'Üzüm' adını vereceğini söyledi.

Özpirinçci, “Bana herkes, ‘Çocuğuna bunu yapma Özge’ deyip duruyor. Bence çok güzel isim. Küçük çocuk Üzüm, genç kız Üzüm, 35’lerinde Üzüm Hanım, 70’inde Üzüm teyze... Ayrıca Üzüm Yamantürk de çok fonetik geliyor kulağa. Ama kesinlikle ret oyu aldım bu isim için" dedi.

Bebeği için alternatif isim seçip seçmediğini açıklamayan Özpirinçci, "Ben gizli gizli Üzüm diyeceğim galiba çocuğuma” diye konuştu.

Özge Özpirinçci’nin meslektaşı Burak Yamantürk ileağustos ya da eylül ayında nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

ADA MASALI 10. BÖLÜM 2. FRAGMANI