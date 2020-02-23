Özge Özpirinçci'den estetik itirafı

Oyuncu Özge Özpirinçci, katıldığı bir YouTube programında estetikle ilgili itirafta bulundu. Son olarak Kadın dizisiyle seyirci karşısına çıkan 33 yaşındaki oyuncu, “Dişlerimi sıktığım için çeneme botoks yaptırıyorum” dedi. Özpirinççi ayrıca, “Diğer botoks boynumda. Çünkü boyun kaslarım çok belli oluyor” ifadesini kullandı. Bir kez de alnındaki çizgiye botoks yapıldığını söyleyen Özpirinççi, “Yüzümde hiç dolgu yok” diye konuştu.

Ünlü oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda, yüzünde hiçbir müdahale bulunmadığını söyleyip “Her sabah 10 dakika yüz yogası yapıyorum” demişti.



"ORGANİK KOZMETİK ÜRÜNLERİ TERCİH EDİYORUM"

Başrolde yer aldığı Kadın dizisinde makyajsız olarak kamera karşısına çıkan Özpirinçci, günlük hayatında doğal ve organik kozmetik ürünleri tercih ettiğini belirtti.