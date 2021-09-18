Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk evleniyor

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Hamilelikte altıncı ayını geride bırakan Özge Özpirinçci, bebek beklediği sevgilisi Burak Yamantürk'le bugün dünya evine giriyor.



Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile 2014 yılında 'Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı.



Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Kız bebek dünyaya getireceği öğrenilen Özge Özpirinçci, birkaç hafta önce verdiği bir röportajda bebeğinin adının Üzüm olmasını istediğini belirtmiş ve şöyle demişti:



“Bana herkes, ‘Çocuğuna bunu yapma Özge’ deyip duruyor. Bence çok güzel isim. Küçük çocuk Üzüm, genç kız Üzüm, 35’lerinde Üzüm Hanım, 70’inde Üzüm teyze... Ayrıca Üzüm Yamantürk de çok fonetik geliyor kulağa. Ama kesinlikle ret oyu aldım bu isim için."

Ünlü oyuncu, 6 Haziran'da hamile olduğu iddialarını doğruladı.



Tarkan’ın baba olduğu zaman duyurduğu video ile haberi açıklayan Özpirinçci, “Dokuz değil, 13 hafta. Mutluluğumuzu ve heyecanımızı paylaşan herkese çok teşekkürler” diyerek, sevgilisi Burak Yamantürk’ü de etiketlemişti.

Daha önce doğum sonrası düğün yapacağını açıklayan Özpirinçci, aile arasında düzenlenen minik bir törenle Marmaris Bozburun'da evlenecek.

Özge Özpirinçci daha önce verdiği röportajda düğünle alakalı "Hamileyken düğün falan yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil" dedi.