Özge Özpirinçci'nin tatili bitti

Aylardır sevgilisi Burak Yamantürk ile evinde izole olan Özge Özpirinçci, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte gsoluğu Bozburun'da aldı. Karantinanın acısını bol bol denize girerek ve güneşlenerek çıkaran Özpirinçci, eve döndü.



"SARILMANIN DEĞERİNİ ANLAMAK"



Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu, tatile duygusal bir mesajla veda ederek, şu ifadeleri kullandı:



"Toprağa basmak, denize girmek, dostlarla bir araya gelmek, gece geç saatlere kadar konuşmak, kadehleri kaldırıp 'Sağlığına' derken bunun önemini fark etmek... Sarılmanın, dokunmanın değerini anlamak, güzel yemekleri paylaşmak, yıldızlara bakarken kaybolmak, "Jüpiter hangisiydi?" diye tartışmak sonra gökyüzünü gösteren bir aplikasyondan onaylatmak..."

"TEK DİLEĞİM BAVULUMDAN AZICIK KUM ÇIKMASI"



"Bu süreçte kim, ne hissetti dinlemek ve kendi hislerini paylaşmak çok güzeldi. Tek isteğim eve döndüğümde bavulumdan azıcık kum çıkması. Belki hasır şapkamın aralarında kalmıştır, belki de manitamın şortunun cebinde..."

YOĞUN ÖNEMLERLE GÜVENLİ TATİL