2014’te reklamcı Serdar Oral’la aşk yaşamaya başlayan Özgü Namal, bir yıl sonra ilk çocuğu Nefes’i kucağına almıştı
Kariyerine ara vererek, Köyceğiz’de bir çiftliğe yerleşen 39 yaşındaki oyuncu, çocuklarını yetiştirmek için inzivaya çekilmişti. Özgü Namal’ın ekrana döneceği iddia edildi.
Kurtlar Vadisi dizisindeki Elif karakteriyle hafızalara kazınan ve beş senedir kendisine gelen projelere “Hayır” diyen ünlü oyuncu, mesleğinden daha fazla uzak kalamadı. Ekranlara dönecek olan Namal’ın bir dizide evli çocuk annesini oynayacağı öne sürüldü.
Özgü Namal ekranlara dönüyor
Yaşam
Kurtlar Vadisi dizisiyle yıldızı parlayan Özgü Namal uzun bir aradan sonra izleyici karşısına çıkıyor.
2014’te reklamcı Serdar Oral’la aşk yaşamaya başlayan Özgü Namal, bir yıl sonra ilk çocuğu Nefes’i kucağına almıştı