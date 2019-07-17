'Pucca' adıyla bilinen ve Pablo Escobar’ın hayatını anlatan dizi hakkında attığı bir tweet nedeniyle uyuşturucuya özendirme suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırılan sosyal medya fenomeni ve yazar Pınar Karagöz, Escobar’ın oğlu Juan Pablo Escobar Henao'nun kendisini takip etmeye başladığını duyurdu.
Pucca, Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımında, “Escobar’ın oğlu beni takip etmeye başladı. Oha!” mesajını yazdı.
Geçen hafta hapis cezası aldığını çektiği video ile duyuran Pucca, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.