Pakistan papağanları Samsun adliyesine yerleşti

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Adliye Sarayı ile Bölge Adliye Mahkemesi’nin ortak bahçesindeki ağaçları Pakistan papağanları mesken tuttu. Sayıları 10'un üzerinde olan papağanlar toplu uçuşlarıyla dikkat çekiyor.

Gün içinde sık sık ağaçtan ağaca geçen, zaman zaman yüksek sesli ötüşlerle dikkat çeken papağanların bir süredir bu bölgede yaşadığı öğrenildi. Adliyeye gelen vatandaşlar renkli papağanları izliyor ve kaydediyor.

PAKİSTAN PAPAĞANININ ÖZELLİKLERİ

Kuş dünyasının göz alıcı renkleri ve enerjileriyle dikkat çeken Pakistan papağanları, hem güzellikleri hem de zeka seviyeleriyle insanlarla yakın ilişki kurmuş türlerden biridir. Güney Asya ve Afrika’da doğal yaşam alanlarına sahip olan Pakistan papağanları, insan etkisiyle başka bölgelere de yayılmıştır. Pakistan papağanlarının ömürleri yaklaşık olarak 15 – 30 yıl arasında değişebiliyor.