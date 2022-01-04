Pakistanlı yıldız Yasir Hussain: Türk oyuncuların ülkemde marka yüzü olmasını anlamıyorum

Oyuncu ve senarist Yasir Hussain Türk oyuncularının ülkesindeki projelerde ön planda olmasını eleştirdi.



Hussain’e, Türk oyunculara yerel projeler verilmesine neden karşı olduğu soruldu. Hussain, "Ben hiçbir zaman Türk halkına karşı bir şey söylemedim. Evet, yanlış yorumlandı çünkü burada işler böyle yürüyor. İnsanların olumsuzluğa ihtiyacı var, çünkü satıyor. Türk yıldızlarının Pakistan’da markaların yüzü olmasını anlamıyorum. Tamam, ata binmeyi de biliyorsun demek bunu da yapabilecek kapasitedesin. Ama Adnan Sıddık da yapabilir, Hümayun Saeed de yapabilir" dedi.



Hussain, sözlerini şöyle sürdürdü: "Belki insanlar Türk yıldızlarının daha büyük bir tuvali olduğuna inanıyorlar. Bizden daha ünlüler"



Hussain, Türk yıldız Esra Bilgiç ve oyuncu Ayeza Khan’ın takipçi sayılarını örnek vererek, "Aslında şu anda altı milyon takipçisi olan kadının Pakistan’da çalışmaya başlamadan önce bir milyon takipçisi bile yoktu. Ayeza Khan’ın bundan on kat daha fazla takipçisi var" dedi.



Hussain, daha önce Engin Altan Düzyatan’ın yerel bir telefon şirketinin marka elçisi olarak katılımını da eleştirmişti. Pakistanlı yıldız, "Bir Pakistan markasının Pakistan elçisi olması gerektiğini düşünmüyor musunuz? Mahira, Saba, Sonya, Minal, Aiman, Amar, Zara, Haniya, Sana, Yumna, Armeena, Sara, Hira… Pakistanlı bir markanın marka elçisi olmaya layık değil mi?" demişti.



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