Pakize Suda'ya ablası tarafından vesayet davası açıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan oyuncu ve yazar Pakize Suda’ya opera sanatçısı ablası Ayşe Suda tarafından vesayet davası açıldı.



Son 1 yıl içinde eskiden 'demans' olarak tahmin ettikleri akıl zayıflığı başlangıcının, artık daha ağır bir alzheimer hastalığına dönüştüğünü söyleyen Ayşe Suda, Çeşme Sulh Hukuk mahkemesi'ne başvurdu.



Ayşe Suda, dava dilekçesinde, Pakize Suda'nın kardeşi ve annesinin ölümü nedeniyle psikolojik sıkıntılar yaşadığını, yakın akrabası olarak geriye kendisiyle birlikte 2 çocuğunun yani yeğenlerinin kaldığını söyledi.



Pakize Suda'yı sağlık raporu alması için hastaneye gitmeye ikna edemediklerini söyleyen Ayşe Suda, kardeşinin kamuya mal olmuş ünlü bir kişi olması nedeniyle kendisini tanıyan ve akıl zayıflığını fark eden kişilerin parasını çalabildiğini belirterek acil olarak vasi tayin edilmesini istedi.



"SIKLIKLA CÜZDANINI KAYBEDİYOR"



Dilekçede Pakize Suda'nın sıklıkla cüzdanını kaybettiğini belirten Ayşe Suda, "Kimliğini kaybettiği için nüfus dairesine birden fazla kez bu sebeple müracaat etmişliği var. Banka çalışanları da bu durumu bildiğinden kendisine talep ettiğinden daha az para veriyor" dedi.

"HEM KENDİSİ HEM DE ÇEVRESİ İÇİN TEHLİKE ARZ ETMEYE BAŞLADI"

Kardeşi Pakize Suda'nın maddi kayıplar ve zararlar dışında kamu açısından da zararlı olabilecek eylemlerde de bulunmaya başladığını söyleyen Ayşe Suda, "Bir gün beni arayarak evindeki perdeleri yaktığını ve zor söndürdüğünü söyledi. Hem kendisi hem çevresi için tehlike arz etmeye başlamıştır" diye konuştu.



“KENDİ İŞLERİNİ GÖRECEK GÜCE SAHİP DEĞİL”



Açılan dava üzerine, mahkeme, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda, Pakize Suda için Sağlık Kurulu Raporu düzenlenmesini istedi.



Hazırlanan raporda, Pakize Suda'nın bugünkü haliyle akli dengesinin akıllıca yaşam sürmek için yeterli olmadığı, iradesinin verdiği kararlar ve hareketleri üzerinde olumsuz etki yapacağı, kendi işlerini görecek güce sahip olmadığı belirtildi.

Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, rapor üzerine davayı karar bağlayıp, talebin kabulüyle Pakize Suda'nın CMK'nın 405'inci maddesi uyarınca kısıtlanmasına, kendisine Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar verdi. Pakize Suda, vasisi yeğeni Dilara Elagözlü ile birlikte yaşamaya başladı.



Teyzesinin iyiliği için vasi tayini istediklerini belirten Dilara Elagözlü, "Vasi tayin edilmem öncesindeki bazı parasal işlemlerin teyzemin durumunu kötüye kullanarak yapıldığını düşünüyoruz. Bu konular mahkemeye intikal ettiği için daha fazla açıklama yapmamız mümkün değil" dedi.