Pamela Anderson ile 12 evli kalan Jon Peters: Yaşlı bir ahmak gibi hissediyorum

Pamela Anderson (52) ile 12 günlük evliliğin ardından şubat ayının başına ayrılma kararı alan Jon Peters (74) sessizliğini bozdu. Page Six’e konuşan yapımcı Anderson’ın 200 bin dolar’lık (yaklaşık 1.2 milyon TL) borcunu ödediğini ve gardırobunu yenilediğini iddia etti.

"HER ŞEY YALANDI"

Hiçbir zaman aynı çatı altında yaşamayan çiftten Peters, "Onun söylediği her şey yalandı. Kendimi yaşlı bir ahmak gibi hissediyorum. Ona kollarımı açtım, hayatıma aldım ve yıllarca sevdim. Üzülmesin diye borçlarını kapattım ve yeni kıyafetler aldım" dedi.

"APTAL GELDİL APTAL GİDİYORUM"

Anderson’ın kendisine telefonda evlenme teklif ettiğini belirten Peters, “Bana o mesajı attığında hayallerim gerçekleşiyor sandım. Aslında bir başkasıyla nişanlıydım ama kabul ettim. Onun için her şeyi bıraktım ve aldığım teşekkür de bu oldu. Dünyaya aptal geldim, aptal gidiyorum” ifadelerini kullandı.

"KOMİK İDDİALAR"

Anderson tarafından yapılan basın açıklamasındaysa, Peters’ın iddialarının komik bulunduğu sözlerine yer verildi.