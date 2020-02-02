Pamela Anderson ile Jon Peters ayrıldı (12 gün süren evlilik)

Yapımcı Jon Peters ile geçen hafta evlendiğini açıklayan ve bu birliktelikten dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen ünlü oyuncu Pamela Anderson’ın evliliği kısa sürdü.



The Hollywood Reporter; Peters ile Anderson’ın evliliklerinin 12 gün sürdüğünü ve kısa bir süre içerisinde sona erdiğini duyurdu.



Sahil Güvenlik dizisinde rol aldıktan sonra birçok yapımda oynayan Pamela Anderson, “Jon beni çok sevdi fakat bu ilişkide bir ara istiyorum. Yaşamdan ve birbirimizden ne istediğimizi düşünmek için zaman isterken sizin de desteğinizi almaktan memnuniyet duyacağız. Yaşam bir yolculuk ve aşk da bir süreç” dedi.

Pamela Anderson, Jon Peters ile 30 yıl önce tanışmıştı.