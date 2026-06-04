Pantera ilk kez Türkiye'ye geliyor. Konser tarihi belli oldu

Heavy metal müziğin önemli gruplarından olan ve "Mouth for War", “Walk”, “I'm Broken” gibi şarkılarıyla tanınan Pantera, Türkiye 'de ilk kez konser verecek. Grup, Avrupa turnesi kapsamında 12 Temmuz'da İstanbul 'da Ataköy Marina Arena'da hayranlarıyla buluşacak.

Metal müzik tarihinin etkili grupları arasında gösterilen topluluk, kariyerindeki ilk Türkiye konserinde sevilen şarkılarını seslendirecek.

Konserde gruba, ekstrem metal sahnesinin öne çıkan topluluklarından Cavalera Conspiracy ile Bodysnatcher eşlik edecek.